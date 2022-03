Snowboard: Hofmeister und Baumeister gewinnen Disziplin-Wertung

"Dieses Ergebnis vom heutigen Tag habe ich mir erträumt. Dass das so aufgeht, macht mich gerade ein bisschen sprachlos", sagte Hofmeister überglücklich: "Rogla ist ein magischer Ort. Einfach nur Wahnsinn." Im vergangenen Jahr hatte die 25-Jährige aus Bischofswiesen in Rogla noch WM-Silber gewonnen, nun zum dritten Mal in Folge die kleine Kristallkugel.