Biathlon: So reagiert Johannes Dale auf seine Streichung aus dem A-Kader Norwegens

Zudem habe der zweimalige Vize-Weltmeister auch weiterhin die Chance, sich wieder für den A-Kader zu qualifizieren, wie Norwegens Trainer Per Arne Botnan betonte. „Johannes hat gute Chancen, in der nächsten Saison noch vor Weihnachten in den Weltcup zurückzukehren. Mit guten Leistungen kann er auf sich aufmerksam machen – auch, wenn er jetzt in der B-Gruppe ist.“