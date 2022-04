Rodeln: Georg Hackl erklärt die Gründe für seinen Wechsel nach Österreich

Ich habe es mir lange überlegt, da man mit so einer Entscheidung auch viele Freundschaften zurücklässt. Aber es gibt im Leben keine neue Chance, wenn man nicht auch was verliert dabei – sonst wäre es zu einfach. Mir war es aber wichtig, eine neue Herausforderung anzugehen. Dazu kenne ich das österreichische Team und es hat zwischenmenschlich immer gut gepasst. Daher habe ich in dieser Hinsicht nicht lange überlegen müssen. Die ziehen alle an einem Strang und das hat mir immer schon imponiert.