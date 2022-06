Biathlon: Denise Herrmann auf Schalke am Start? Das sagt der Veranstalter

Angesprochen auf weitere Hochkaräter beim Biathlon-Event in Gelsenkirchen zeigte sich Fritzenwenger positiv: „Viele internationale Stars, die vergangenes Jahr in Ruhpolding wegen Corona und Olympia nicht am Start waren, haben versprochen, dieses Jahr auf Schalke wieder anzutreten. Ich denke, das wird ein großartiges Teilnehmerfeld werden.“