Biathlon: Karolin Horchler überrascht mit Berufswahl Hebamme nach Rücktritt

Ihr größter sportliche Erfolg war die Silbermedaille in der Staffel bei der Weltmeisterschaft 2020 in Antholz. Zu diesem Zeitpunkt war sie festes Mitglied der deutschen Weltcup-Mannschaft. Nach dieser Saison ließ sie sich am Schienbein operieren, um im folgenden Weltcup gestärkt zurückzukommen.