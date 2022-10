Biathlon-Queen Dorothea Wierer präsentiert neuen Look

Zum ersten Mal im Einsatz ist Wierer mit dem Armani-Anzug am 30. November beim Weltcup-Auftakt in Kontiolahti (Finnland). Dann nimmt sie Anlauf auf ihren dritten Gesamtweltcup-Sieg (2018/19 und 2019/20). Auch bei der Weltmeisterschaft im Februar 2023 in Oberhof will Wierer ihren bislang drei WM-Titeln weitere Erfolge hinzufügen. (SERVICE: Weltcup-Kalender)