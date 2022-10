Snowboarderin Loch kehrt in den Weltcup zurück

Rücktritt vom Rücktritt: Raceboarderin Cheyenne Loch kehrt nach mehr als anderthalb Jahren Pause in den Snowboard-Weltcup zurück. Nach sechs Podiumsplatzierungen in ihrer "ersten Karriere" will Loch in diesem Winter wieder angreifen und zur WM in Georgien. "Ich wurde vom Team mit offenen Armen empfangen. Das hat sich angefühlt, als wäre ich nie weggewesen", sagte die 28-Jährige vom Schliersee.