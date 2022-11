Paarläufer Hocke/Kunkel holen Bronze im Grand Prix

„Wir hatten nur eine Woche Vorbereitung, weil wir vorher krank waren“, sagte Hocke: „Daher sind wir mit unserer Leistung sehr zufrieden. Immerhin ist im Vergleich mit den letzten Wettbewerben eine Konstante zu erkennen. Wir waren von vornherein motiviert und werden nun eine Woche in Ruhe trainieren, um bei unserem zweiten Grand Prix in zwei Wochen in Japan noch bessere Leistungen zu zeigen.“