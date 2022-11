Skispringen: Vermisst! Sorge um Rekordspringer

Hajek beendet seine Karriere im September 2015 im Alter von 28 Jahren aufgrund ausbleibender sportlicher Ergebnisse sowie gesundheitlicher Probleme. Sein bestes Weltcup-Ergebnis feierte der zweimalige Olympia-Teilnehmer im Skifliegen. In der Saison 2009/10 segelte er im Januar am Kulm in Tauplitz auf den vierten Rang. Dieses Ergebnis konnte er acht Tage später in Sapporo wiederholen.