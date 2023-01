Eiskunstlauf-DM: Schott gleitet zum siebten Titel

"Ich habe mich richtig gut gefühlt und hatte auch in der zweiten Hälfte der Kür noch eine gute Kondition", sagte die 26 Jahre alte Sportsoldatin. Dennoch fühlt sich für Schott der eigene Körper mittlerweile anders an als bei ihrem ersten nationalen Titelgewinn vor zwölf Jahren an gleicher Stelle: "Alles tut ein bisschen mehr weh als früher."