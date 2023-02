Nordische Ski-WM 2023: Katharina Althaus holt Gold im Skispringen

Katharina Althaus hat bei der Nordischen Ski-WM in Planica Gold im Skispringen von der Normalschanze gewonnen. Für den deutschen Skiverband war es die erste Medaille der Titelkämpfe in Slowenien.

"So war es nicht wirklich fair"

Nordische Ski-WM in Planica: Deutsche Hoffnungen mit Geiger, Armbruster und Henning

Für Althaus ist es endlich die ersten Einzel-Goldmedaille bei einem Großereignisse. Mit zwei Traumflügen hat die Oberstdorferin endlich ihren Silber-Fluch durchbrochen. Unter anderem bei der WM 2019 in Seefeld hatte sie Silber geholt. Althaus ist die zweite deutsche Weltmeisterin der Geschichte, vor ihr hatte Carina Vogt 2015 und 2017 Gold gewonnen.

„Ich habe natürlich gezittert. Es war nicht das erste Mal bei einer WM, aber das erste Mal ist es so ausgegangen“, sagte Althaus mit stockender Stimme: „Ich bin so dankbar für alle, die mir auf dem Weg hierher geholfen haben. Danke an alle.“