Nordische Ski-WM 2023 Planica: Medaillenspiegel mit Deutschland, Norwegen, Schweden, Österreich

Vom 21. Februar bis zum 5. März duellieren sich die besten Wintersportler bei der Nordischen Skiweltmeisterschaft 2023 in Planica um die Medaillen.

Insgesamt werden in den drei nordischen Sportarten Skilanglauf, Skispringen und Nordische Kombination in 24 Wettbewerben (alle Wettbewerbe im SPORT1-Liveticker) Medaillen vergeben. Neu dazugekommen bei diesen Titelkämpfen ist der Mixed-Teamwettbewerb in der nordischen Kombination. Dafür wurde der Teamsprint der Männer gestrichen.