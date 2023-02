Snowboard-WM: Hofmeister und Co. greifen nach Medaille

Silber und Bronze hat Ramona Hofmeister bereits zu Hause liegen, kein Wunder, dass die beste deutsche Snowboarderin sagt: „Das Ziel wäre eine andere Farbe...“ Also Gold in ihrer Spezialdisziplin Parallel-Riesenslalom zum Auftakt der WM im georgischen Bakuriani.

Die dreimalige Gesamtweltcupsiegerin (2020 bis 2022) hat nach einer "durchwachsenen Saison" die Generalprobe in Blue Mountain/Kanada gewonnen und zählt zu den heißesten Anwärterinnen auf den Sieg. Auch Carolin Langenhorst rechnet sich nach ihrem ersten Weltcup-Erfolg in dieser Saison etwas aus, obwohl sie nach einem Handbruch mit einem Handicap am Start stehen wird. Außerdem gehen Cheyenne Loch und Melanie Hochreiter für Snowboard Germany an den Start.