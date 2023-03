Im Schatten von Superstar Johannes Thingnes Bö! Norwegen droht Biathlon-Zoff

Den alles überragenden Johannes Thingnes Bö in den eigenen Reihen, drei Norweger im Gesamtweltcup auf dem Podest, insgesamt fünf Norweger unter den besten sieben Biathleten der Welt: Es schreit geradezu nach Glückseligkeit bei Norwegens Biathlon-Männern.

„Wir sind auf einem so hohen Niveau, dass wir, wenn wir für eine andere Nation starten würden, direkt im Elite-Kader stünden“, skizzierte Vebjörn Sörum die Situation beim öffentlich-rechtlichen TV-Sender NRK und fügte hinzu: „Ich hoffe, der Verband blickt nach vorne und erkennt, dass wir die nächste Generation sind, die um Weltcup-Siege, Weltcup-Gold und Olympia-Gold kämpfen wird. Ich denke, das haben wir verdient.“

„Einige können sich das leisten, andere nicht“

Dabei wollen die Athleten in der zweiten Reihe gar nicht das komplette System umkrempeln. Grundsätzlich würden sich alle in Norwegens B-Kader wohlfühlen. Besonders die Arbeit von Trainer Anders Överby wird hervorgehoben. Gleichzeitig würden aber unter anderem die finanziellen Mittel für das Höhentraining im Vorfeld der Olympischen Spiele in Antholz fehlen.