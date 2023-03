Ski-Weltmeister Pavel Krotov stirbt mit nur 30 Jahren

Wie die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA Novosti unter Berufung auf seinen Trainer mitteilt, ist der 30-Jährige am Samstag überraschend gestorben. Der Ski-Freestyler erlag dem Bericht zufolge einer akuten Hirnblutung während des Schlafs.

„Viele Menschen erinnern sich an Pavel als einen freundlichen, sympathischen und mutigen Menschen. Der Familie, den Verwandten und Kollegen von Pavel Krotov drücken wir unser tiefes und aufrichtiges Beileid aus“, hieß es in einer öffentlichen Mitteilung des russischen Freestyle-Verbandes (FFR).

Größter Karriereerfolg vor zwei Jahren

In seiner Karriere schaffte er es zweimal zu den Olympischen Winterspielen. 2014 landete er in Sotschi auf dem 10. Platz und 2018 in Pyeongchang auf Rang vier.