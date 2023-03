Snowboard: Hofmeister gewinnt PGS-Kugel - Ledecka zurück

Snowboarderin Ramona Hofmeister hat sich zum vierten Mal nacheinander den Gesamtsieg in der olympischen Disziplin Parallel-Riesenslalom gesichert. Der 26-Jährigen aus Bischofswiesen reichte dazu im slowenischen Rogla ein achter Platz im ersten Rennen nach der schwachen WM.

In der Runde der letzten Acht scheiterte die dreimalige Gesamtweltcupsiegerin an Snowboardkönigin Ester Ledecka, die bei ihrem Comebackrennen gleich wieder auf Rang zwei fuhr. Die Tschechin hatte wegen zweier Operationen nach einem Schlüsselbeinbruch seit ihrem Olympiasieg in Peking keinen Wettkampf mehr bestritten und musste sich nur Sabine Schöffmann aus Österreich geschlagen geben.