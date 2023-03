Wintersport: Ski-Shootingstar motiviert von "verbitterten Schweden"

Schweden und Norwegen, das verhält sich im Sport in etwa so wie Deutschland und Österreich.

Beim Weltcup-Finale am vergangenen Wochenende war es zu besichtigen, als Schweden wegen eines vermeintlich verbotenen Laufschritts gegen den Massenstart-Sieg der Norwegerin Anne Kjersti Kalva protestierte - und damit auch den Zorn von Männer-Dominator Johannes Hösflot Kläbo erregte .

Kristine Skistad war im ausgeklungenen Skilanglauf-Winter zuletzt in Hochform

Norwegerin Skistad von „verbitterten Schweden“ traktiert

Im Interview mit dem norwegischen Portal VG berichtet die 24-Jährige, dass sie in den sozialen Medien oft Zielscheibe missgünstiger schwedischer Fans sei.

Besonders gepusht hätte sie zuletzt eine anscheinend besonders böse Nachricht eines weiblichen schwedischen Fans: „Da stand eine Menge darüber, dass ich so oder so ähnlich bin. Es war unhöflich, aber die Schweden machen viel Unfug.“

Die Extra-Motivation hat Skistad zuletzt in jedem Fall nicht geschadet: Sie gewann zuletzt vier Sprint-Rennen in Serie, allesamt vor der schwedischen Olympiasiegerin und Weltmeisterin Jonna Sundling.

Sundling nimmt Niederlagen gegen Norwegerin sportlich

„Ich muss einfach versuchen, besser zu werden. Sie ist unglaublich stark, da muss ich mich verbessern. Ich habe also etwas, woran ich in Zukunft arbeiten kann. Natürlich will man immer gewinnen“, sagte die 28-Jährige zuletzt: „Aber ich bin froh, dass ich sie als Konkurrentin habe.“ (DATENCENTER: Weltcup-Kalender und Ergebnisse im Skilanglauf)