Biathlon: "Saukalt" - Dahlmeier trotzt Widrigkeiten - und stürmt auf den höchsten Berg der Türkei

Per Instagram ließ sie ihre Fans wissen, dass sie „nach 2,5 Jahren intensiver Ausbildung“ die Ausbildung zur staatlich geprüften Berg- und Skiführerin bestanden hat.

Nur wenige Wochen später hat sie schon wieder Grund zur Freude. Nach einem schwierigen Aufstieg erreichte sie mit einer Gruppe Bergsteiger den Gipfel des Ararat in der Türkei.

„So geil, dass das geklappt hat. Das hätte ich heute früh nicht gedacht“, jubelte sie in die Kamera und ließ ein lautes „Juhu“ folgen.

Dahlmeier: „Ein brutaler Wind“

Und tatsächlich sah es wenige Stunden zuvor nicht so aus, als wenn der Gipfelsturm an diesem Tag erfolgreich sein würde. In ihrem Instagram-Video sieht man Laura Dahlmeier, die mit blauem Tape im Gesicht als Kälteschutz versehen ist.