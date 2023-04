Deutsche Curler bei WM noch sieglos

Die deutschen Curler sind mit zwei Niederlagen in die WM in Ottawa gestartet. Einen Tag nach dem 2:8 zum Auftakt gegen Titelverteidiger und Olympiasieger Schweden unterlag das Team um Skip Sixten Totzek (Rastatt) auch dem früheren Weltmeister Schweiz mit 3:7. In ihrem dritten WM-Match trifft die Auswahl des Deutschen Curling-Verbandes (DCV) am späteren Sonntagabend (Montag/1.00 Uhr MESZ) auf Tschechien.