Wintersport: Ski-Idol im Gefängnis tot aufgefunden

Der ehemalige Skirennfahrer Jeremy Nobis ist mit 52 Jahren tot in einer Gefängniszelle im US-Bundestaat Utah aufgefunden worden, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Wiederbelebungsmaßnahmen seien demnach erfolglos gewesen. Die Todesursache sei noch unklar.

Nobis galt in seinen jungen Jahren als Riesentalent im Alpin-Bereich. Die in ihn gesetzten Erwartungen konnte er dort nicht erfüllen, dafür wurde er nach einem Umstieg in den Extremsport-Bereich zur Szene-Legende.