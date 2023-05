Biathlon: Hermann-Wick wieder am Schießstand - Das plant sie in Zukunft!

Das Fotomotiv: Die 34-Jährige in voller Montur mit Gewehr im Anschlag. Mit Stirnband, Handschuhen und einem Trainingsoberteil ausgestattet, schoss die Olympiasiegerin in einem Trainingsraum. Hatte sie nicht erst vor zwei Monaten unter Tränen ihre Karriere beendet?

Bei der Einheit war Herrmann-Wick nicht alleine und scheinbar auf einer Mission unterwegs: Gemeinsam mit der 20-jährigen Charlotta Sofie de Buhr feilte die einstige Weltklasse-Athletin an der Schießtechnik. „Der Nachwuchs macht sich schon bereit“, kommentierte Hermann-Wick selbst unter dem Bild. Kommt sie auch selbst noch einmal zurück?

Biathlon: Hermann-Wick vor Engagement im Nachwuchsbereich?

Die 20-Jährige de Buhr veröffentlichte selbst erst vor rund einem Monat, ebenfalls auf Instagram, ihren Wechsel vom reinen Langlauf in den Biathlon-Zirkus. Herrmann-Wick hatte diesen Schritt selbst im Jahr 2016 gewagt und fungiert somit als ein Vorbild für viele junge Athleten und Athletinnen.

Dass die Sächsin nicht nur theoretisches Wissen vermitteln will, sondern auch praktische Kenntnisse an die Jugend überträgt, zeigt sich an den Bildern.