Braunbär-Schock! Biathletin Erika Jänkä hatte "sichere Todesangst"

Unter den Zusammenschnitt des Videos, in dem sie auch die genaue Stelle des Geschehens zeigte, schrieb Jänkä: „Die gestrige Begegnung in der Wildnis wird sicher einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Glücklicherweise geht es mir aber körperlich gut und ich habe mir keine Verletzungen zugezogen.“

Biathlon-Kollegin Mäkäräinen kommentiert

„Ich habe ihn an meinen Knöcheln und Füßen gespürt“, beschrieb Jänkä die dramatische Situation im Anschluss: „Ich dachte, das ist das Ende.“ Durch ihre Vorerfahrungen wusste sie aber offenbar, wie sie sich in einer derartigen Situation verhalten musste.

„Ich bin etwas sprachlos, aber dankbar für die Lektionen, die ich in meinem Leben über den Aufenthalt in der Natur und die Begegnung mit Tieren gelernt habe.“ Die 27-Jährige arbeitet beim Grenzschutz im finnischen Kainuu.

So kommentierte die ehemalige Weltklasse-Biathletin Kaisa Mäkäräinen, einst eine der ärgsten Kontrahentinnen von Magdalena Neuner: „Schön dass es dir gut geht. Gute Genesung! Das wird sicher noch lange in Erinnerung bleiben.“ Auch Teamkollegin Mari Eder meldete sich zu Wort: „Hilfe!!! Gott sei Dank geht es dir gut!“

Jänkä nahm sowohl an der vergangenen Biathlon-WM in Oberhof als auch an den Olympischen Spielen 2022 in Peking teil. Mit einem 45. Platz im abschließenden Sprint von Oslo erzielte sie ihr bestes Einzelergebnis der Saison 2022/23, insgesamt kommt die Finnin in ihrer Karriere auf 54 Weltcup-Starts.