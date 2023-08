Neureuther kassiert heftige Kritik! Shitstorm für Skisport-Traumpaar

Damit hat Miriam Neureuther nach ihrem Instagram-Post wohl nicht gerechnet: Statt wie gewohnt viel Zuspruch, erntete die 33-Jährige in den Kommentaren vermehrt Kritik. Die ehemalige Biathletin hatte in dem Beitrag mitgeteilt, dass ihr Mann Felix Neureuther und sie eine Kooperation mit einem Hersteller für Einmaltücher eingegangen seien und in den folgenden Wochen vermehrt Inhalte dazu veröffentlichen werden.