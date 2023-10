TV-Überraschung: Neues Wintersport-Team für das ZDF?

Das ZDF geht offenbar mit neuen Gesichtern in die Wintersport-Saison 2023/24.

Lena Kesting soll Norbert König ersetzen, der sich künftig anderen Aufgaben widmen wird. Die 29-Jährige berichtete zuletzt von der Fußball-WM der Frauen in Australien und war im deutschen Teamquartier in Wyong im Einsatz.

Auch bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio sowie den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking war Kesting für das ZDF vor Ort.

ZDF: Stiefvatter übernimmt im alpinen Skisport

Bei den Übertragungen des alpinen Skisports kommt es ebenfalls zu einer Änderung: Amelie Stiefvatter soll beim Weltcup-Auftakt am 28. und 29. Oktober in Sölden ihre Premiere feiern und in die Fußstapfen von Kesting treten.