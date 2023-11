Biathlon-Ass mit Blitzcomeback in Östersund

Blitz-Comeback im Biathlon: Baiba Bendika geht zwei Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes wieder an den Start. Die 32-Jährige wird am Mittwoch bei der Damen-Staffel in Östersund antreten.

„Ich werde an der Damenstaffel und dann am Sprint teilnehmen“, kündigte sie im Nordic-Magazin an.

Biathlon-Star „noch nicht in Topform“

Bendika hatte das Einzelrennen am Sonntag noch verpasst. Jetzt will sie wieder angreifen: „Da ich mein erstes Praktikum in Idre Fjäll gemacht habe, passen die Rennen in Östersund gut zur Logistik und zu meinem Trainingsplan“, erklärte die Lettin weiter.

Allerdings sei sie „noch nicht in Topform“, deshalb seien „diese Rennen ein Teil der Vorbereitung“.