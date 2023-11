Curling: Deutschland qualifiziert sich für die WM 2024

Die deutschen Curler haben sich bei der Europameisterschaft im schottischen Aberdeen mit einem Sieg gegen die Niederlande für die WM 2024 qualifiziert. Das Team um Skip Sixten Totzek gewann 8:4 und war damit zum vierten Mal im achten Spiel erfolgreich. Am Vormittag hatte es ein 4:9 gegen Schweden gegeben.

In der zehn Mannschaften umfassenden Vorrundentabelle liegt die deutsche Auswahl nun auf Platz sechs - ohne Chance auf das Halbfinale. Am Donnerstag müssen Totzek und Co. gegen die noch ungeschlagenen Italiener im letzten Vorrundenspiel ran.