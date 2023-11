Curling-EM: Gebrauchter Tag für deutsche Teams

Die deutschen Curler haben bei der EM im schottischen Aberdeen einen gebrauchten Tag erwischt. Die Männer um Skip Sixten Totzek kassierten beim 3:7 gegen Norwegen in der Session am Morgen und mit dem noch deutlicheren 2:8 gegen Schottland am Abend ihre ersten Niederlagen bei dem Turnier. Nach zuvor drei Siegen in Folge liegt Deutschland in der zehn Teams umfassenden Vorrundentabelle dennoch auf dem geteilten dritten Rang.