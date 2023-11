Curling-EM: Lichtblick für deutsche Frauen

Die deutschen Curling-Frauen haben bei der EM im schottischen Aberdeen den zweiten Sieg geholt. Das Team von Skip Mia Höhne gewann am Abend 8:6 gegen Dänemark und wahrte die Chance auf das Erreichen des Halbfinales. Nach der 3:5-Niederlage am Mittag gegen Schottland steht die deutsche Auswahl nach sieben Spielen auf dem geteilten sechsten Rang in der zehn Teams umfassenden Vorrundentabelle.