Curling-Frauen verlieren und steigen ab

Die deutschen Curling-Frauen sind bei den Europameisterschaften in Aberdeen/Schottland nach einer Niederlage im letzten Spiel in die B-Division abgestiegen. Tschechien unterlagen Skip Emira Abbes und Co. mit 8:9, in der zehn Teams umfassenden A-Division steht die deutsche Mannschaft nun auf dem letzten Platz.