Wintersport: Krankheits-Drama um Biathlon-Star - Saisonauftakt in Gefahr

Biathlon -Olympiasieger Quentin Fillon Maillet musste sich im Verlauf der Saisonvorbereitung einer Notfallbehandlung im Krankenhaus unterziehen. Bereits am Ende der vergangenen Saison, welche er auf Platz acht im Gesamtweltcup abgeschlossen hat, habe er gemerkt, „dass etwas nicht stimmt“, verriet er nun L‘Équipe.

Nach dem Saisonabschluss in Oslo klagte Fillon Maillet über Müdigkeit, Kraftlosigkeit und Abgeschlagenheit, die wohl in Folge einer möglichen Covid-Erkrankung resultierten. „Wir wissen nicht, wie lange ich das mit mir mitgeschleppt habe“, bestätigte der Biathlon-Star.

So dramatisch wurde es für Fillon Maillet

Saisonauftakt in Gefahr

Alles in allem hätte sich der mehrmalige Weltmeister wohl eine andere Saisonvorbereitung gewünscht. Ob Fillon Maillet bereits beim Weltcup-Auftakt am 25. November im schwedischen Östersund an den Start gehen kann, ist unklar.