Eiskunftlauf-DM: Hase/Volodin klar auf Titelkurs

Das neue deutsche Eiskunstlauf-Spitzenduo Minerva Hase und Nikita Volodin steuert ungefährdet dem ersten DM-Titel entgegen. Bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin zeigten sich die frisch gekürten Grand-Prix-Sieger am Freitagabend mit der Bestleistung von 77,38 Punkten im Kurzprogramm weiter in Top-Form und dürften bei der Kür am Samstag (ab 15.40 Uhr) nicht vom ersten Platz zu verdrängen sein.