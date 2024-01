Biathlon: Drittes Podest in Folge! DSV-Biathleten jubeln

Die deutschen Biathleten haben beim Heimweltcup in Oberhof ihre Podestserie in der Staffel fortgesetzt. Das Quartett um Roman Rees, Benedikt Doll, Philipp Nawrath und Philipp Horn kam nach 4x7,5 Kilometern am ausverkauften Rennsteig auf Platz zwei, nach einer Strafrunde und 15 Nachladern fehlten 2:01,9 Minuten auf die Norweger.

Die nächste Chance in der Staffel gibt es beim kommenden Heim-Weltcup in Ruhpolding am Donnerstag (14.30 Uhr). Dort stehen zudem am Samstag (14.30 Uhr) der Sprint sowie am Sonntag (14.45 Uhr/alles ZDF und Eurosport) die Verfolgung an.