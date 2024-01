Eiskunstlauf-EM: Kristina Isaev für Kür qualifiziert

Die deutsche Eiskunstlauf-Meisterin Kristina Isaev hat sich bei ihrer EM-Premiere für die Kür qualifiziert und ihr Minimalziel erreicht. Die in Oberstdorf trainierende Mannheimerin kam am Donnerstag mit ihrem Kurzprogramm zu Jazzklängen auf 53,61 Punkte und belegte den 20. Platz. Damit steht die 22-jährige Isaev bei der Kür am Samstag im litauischen Kaunas (ab 12.00 Uhr/Sportschau.de/ONE) erneut auf dem Eis. Klar in Führung liegt die Belgierin Loena Hendrickx (74,66).