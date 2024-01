Eiskunstlauf-EM: Isaev nach Saisonbestleistung auf Platz 15

Die deutsche Eiskunstlauf-Meisterin Kristina Isaev (22) hat bei ihrer EM-Premiere im litauischen Kaunas Platz 15 belegt. Die in Oberstdorf trainierende Mannheimerin kam in der Kür am Samstag auf 155,28 Punkte und stellte damit eine Saisonbestleistung auf. Nach dem Kurzprogramm am Donnerstag hatte Isaev Rang 20 gelegen.