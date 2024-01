Eiskunstlauf: Hase/Volodin hoffen auf EM-Coup

Sollte es mit dem ersten gemeinsamen EM-Titel klappen, "wäre es ein Traum, der für uns in Erfüllung geht. Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg", sagte Hase. Am Mittwoch steht das Duo mit dem Kurzprogramm (ab 12.00 Uhr) erstmals auf dem Eis. Am Donnerstag steht die Kür (ab 18.00 Uhr/beide Sportschau.de/ONE) auf dem Programm. Für die Deutsche Eislauf-Union (DEU) sind auch die Berliner Annika Hocke/Robert Kunkel am Start.