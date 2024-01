Hase/Volodin für Eiskunstlauf-WM nominiert

Das deutsche Eiskunstlauf-Duo Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin geht nach der enttäuschenden EM in Litauen auch bei der Weltmeisterschaft im März an den Start. Den Kader für die Titelkämpfe im kanadischen Montreal vom 18. bis 24. März gab die Deutsche Eislauf-Union (DEU) am Donnerstag bekannt.