Ski-Queen: "Dann starte ich halt nackt"

Skilanglauf: Schweden leiden unter Gepäck-Chaos

„Ich habe im Grunde nichts. Ich habe keine eigenen Sachen, abgesehen von denen, in denen ich gereist bin. Meine Skischuhe hatte ich im Handgepäck“, klagte Emma Ribon in der schwedischen Zeitung Aftonbladet: „Ich mache mir ein wenig Sorgen um meine Sachen in der Reisetasche, denn ich habe immer jede Menge wichtige Dinge darin. Meine Brille, ohne die ich am liebsten nicht an Wettkämpfen teilnehme, und meinen Herzfrequenzgurt.“