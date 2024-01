Starostin hofft auf Einbürgerung bis Jahresende

Der in St. Petersburg geborene Wahl-Dortmunder kann nach den Regularien des Eislauf-Weltverbandes ISU nach der Freigabe durch den russischen Verband seit 2021 für die Deutsche Eislauf-Union DEU starten. Für eine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand allerdings muss der deutsche Vize-Meister zwingend einen deutschen Pass besitzen.