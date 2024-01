"Tief in Medizinschrank gegriffen": Biathlon-Star nahm verbotenes Doping-Mittel

„Ich habe tief in meinen Medizinschrank gegriffen“, sagte der 31-Jährige beim norwegischen Sender NRK an die Situation, bei der er aber vollständig legal handelte.

„Wash-out“-Phase: Wirkstoff durfte beim Start nicht mehr im Körper sein

Dabei ist es jedoch nur illegal, wenn der Wirkstoff noch im Körper ist, wenn man an der Startlinie steht. Im Fall des Norwegers gab es kein Problem, da er vor seinem Start in die Saison eine zehntägige sogenannte „Wash-out“-Phase durchlief.

In der Zeit baute sein Körper die Rückstände des Medikaments ab, sodass Christiansen Mitte November bei der Weltcup-Premiere in Östersund an den Start gehen konnte.