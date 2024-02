Rekord-Gold für Wintersport-Star: "Ich hätte nie geglaubt ..."

Olympiasiegerin Hannah Neise (Winterberg) und Einzel-Weltmeister Christopher Grotheer (Oberhof) haben bei der Skeleton-WM in Winterberg am Samstagabend Gold im Mixed-Team gewonnen. Jacqueline Pfeifer (Olsberg) und Axel Jungk (Oberbärenburg) sicherten sich zudem die Bronzemedaille, Silber ging an Einzel-Vizeweltmeister Matt Weston und Tabitha Stoecker aus Großbritannien.