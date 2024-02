Skicross: Rückschlag für Wilmsmann im Kampf um Gesamtweltcup

Florian Wilmsmann hat im Kampf um den Gesamtweltcup einen Rückschlag erlitten. Beim ersten von zwei Rennen auf der Reiteralm in Österreich belegte der 28 Jahre alte WM-Zweite nach einer nachträglichen Rückversetzung im Halbfinale den sechsten Rang und büßte damit wertvolle Punkt ein. Sein Rückstand auf den in der Gesamtwertung führenden Kanadier Reece Howden wuchs auf 73 Zähler an.