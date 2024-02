Skicrosser Wilmsmann auch in Georgien Zweiter

Johanna Holzmann belegte bei den Weltcup-Erfolgen Nummer 28 und 29 von Sotschi-Olympiasiegerin Marielle Thompson (Kanada) in einem wegen vieler Verletzungen ausgedünnten Feld zweimal Platz acht. Auf der achten der elf Weltcup-Stationen in diesem Winter gastieren die Skicrosser in zwei Wochen in Reiteralm/Österreich, eine Woche später stehen für Wilmsmann und Co. die Heimrennen in Oberwiesenthal an.