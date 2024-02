Zu warm: Kein Heim-Weltcup für Skicrosser

Für die Skicrosser ist es die erste Absage in diesem Winter. Sieben Stationen in fünf Ländern liegen hinter dem WM-Zweiten Florian Wilmsmann und Co. Am kommenden Wochenende geht es nach Reiteralm in Österreich, im März stehen noch Rennen in Veysonnaz/Schweiz und der Saisonabschluss in Idre Fjäll/Schweden an.