Zwei Jahre ohne Kreuzband: Skistar verblüfft mit Diagnose

Überraschung bei Skifahrerin Joana Hählen! Die Schweizerin war am 27. Januar bei der Abfahrt auf der Tofana-Piste in Cortina d‘Ampezzo gestürzt und hatte sich einen Kreuzbandriss zugezogen – so die erste Diagnose. Weitere Untersuchungen brachten dann aber eine überraschend Erkenntnis.