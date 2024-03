Ärgerliche Panne mit Folgen: Biathlon-Weltmeisterin wird Einreise verweigert

Biathlon-Star wird Einreise verweigert

Wenn am Wochenende der Biathlon-Weltcup in den USA stattfindet, wird eine prominente Biathletin nicht an den Start gehen können. Aus einem kuriosen Grund fällt nämlich eine französische Weltmeisterin aus.

Sophie Chauveau durfte nicht in die USA einreisen

