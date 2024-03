Biathlon LIVE: Die Massenstarts im TV, Stream und Liveticker

Biathlon heute LIVE - Verfolgung der Damen/Herren im TV, Stream & Ticker:

Für die deutschen Herren gehen Benedikt Doll, Johannes Kühn, Philipp Nawrath, Justus Strelow, Philipp Horn, Danilo Riethmüller und Roman Rees in Kanada an den Start. Bei den Damen sind Selina Grotian, Janina Hettich-Walz, Julia Kink, Johanna Puff, Sophia Schneider und Vanessa Voigt dabei.

Holt sich Dominator Bö den nächsten Sieg?

Nach den Siegen im Sprint und in der Verfolgung sicherte sich der Norweger Johannes Thingnes Bö bereits vor dem Massenstart am Sonntag den zweiten Gesamtweltcupsieg in Folge. Bei seinem fulminanten Sprintsieg am Freitag hatte sich der Norweger bereits einen Vorsprung von über einer Minute herausgelaufen. Im Jagdrennen brachte er den nächsten Erfolg vor Sebastian Samuelsson und Eric Perrot ins Ziel. Bö gewann zudem auch die kleine Kristallkugel in der Verfolgungswertung.