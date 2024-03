Biathlon-Rennen vertagt: Der Grund ist kurios

Zudem passten die Veranstalter das Format an. Die Athleten der zweitklassigen Biathlon-Serie werden lediglich in einem gekürzten Einzel-Wettbewerb antreten. Aufgrund der Verschiebung fällt schließlich der Ruhetag zum Opfer, der vor den Sprint- und Massenstartrennen am Freitag und Samstag angesetzt war.

Rechtzeitige Präparierung unmöglich

Aufgrund der heftigen Schneefällen in den Tiroler Bergen hat es in den vergangenen Tagen so viel geschneit, dass eine ausreichende Präparierung der Strecke und des Schießstandes nicht möglich war. Die Wettbewerbe im auf 1450 Meter Höhe gelegenen Wintersportort werden die IBU-Cup-Saison abschließen. Vor dem „Finale“ führen bei den Damen Jenny Enodd und bei den Herren Mats Överby (beide Norwegen) die Gesamtwertungen an.