Biathlon-Shootingstar plant Comeback nach Herz-Drama

Der 25-Jähriger - umjubelter Massenstart-Sieger bei seinem Heimspiel in Oslo 2022 - schien sich gerade in der Weltspitze etabliert zu haben, ehe sein Leben kurz nach dem bis dato größten Erfolg auf den Kopf gestellt wurde.

Biathlet Bakken plant Comeback nach Herz-OP

Arbeit am Schießstand und im Sportartikel-Geschäft

Die lange Pause hat Bakken vor allem dafür genutzt, seine Schießleistungen zu optimieren. „Ich habe viel Schießen trainiert. Siegfried ( Mazet, sein Schießtrainer, Anm. der Red.) hat mir einen guten Plan gegeben, nach dem ich drei bis vier Mal die Woche am Schießstand war“, erklärte er. Neben dem Training übte er auch einen normalen Job in einem Sportartikel-Geschäft.

Für Bakken wird es allerdings alles andere als einfach, sich ins norwegische Team zurück zu kämpfen. Immerhin belegen die Norweger im Herren-Weltcup die ersten sechs Plätze. Dies weiß auch Bakken, der sich davon aber nicht abhalten lassen möchte. „Ich weiß, was getan werden muss. Ob ich es am Ende ins Team schaffe oder nicht: Ich will wieder zurück in den Weltcup“, stellt er klar.