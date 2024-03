DEU kündigt Bewerbung für Eiskunstlauf-WM an

Die Deutsche Eislauf-Union (DEU) wird sich für die Ausrichtung der Weltmeisterschaften im Eiskunstlaufen 2027 oder 2028 bewerben. Das kündigte der Verband am Dienstag an. Im Jahr nach den Olympischen Winterspielen in Mailand-Cortina d‘Ampezzo soll wie bereits 1980 und 2004 die Westfalenhalle in Dortmund als Austragungsort dienen.