DEU-Präsident Wagner "sehr stolz" auf Hase/Volodin

Hase/Volodin knüpften mit dem Erfolg an die starken Auftritte der Saison an. Mit Siegen bei den Grand-Prix-Events in Espoo und Osaka sowie dem Grand-Prix-Finale in Peking hatten die Berliner sich den Ruf des neuen deutschen Traumpaares verdient. Um gemeinsam bei den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina d'Ampezzo in zwei Jahren antreten zu können, muss der Russe Volodin jedoch eingebürgert werden. "Dabei steht zunächst im Fokus, dass er Deutsch lernt", so Wagner.